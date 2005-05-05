『ＳｔａｒＴｅｃｈ．ｃｏｍ USBマルチハブ/USB-C/4K30Hz HDMI/60W PD/3x USB/LAN/SD 目安在庫=○【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 17時 07分に出品され02月13日 17時 07分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 検索キーワード: (【 安心メーカー無期限保証 】接続、変換、拡張、分離、切換えを行うIT、 A / Vプロフェッショナルのためのパーツを製造しています StarTech.com（スターテックドットコム）) USB TYPE C ドッキングステーション USB-C ドッキングステーション USB-C ドック