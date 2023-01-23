『EXCEART Chalk Markers 2pcs Rollers Roller Diamond Art Roller Printmaking Rollers Crafting Roller s Paint Kit Diamonds Painting Accessories Stamping【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 08時 54分に出品され04月16日 08時 54分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名EXCEART Chalk Markers 2pcs Rollers Roller Diamond Art Roller Printmaking Rollers Crafting Roller s Paint Kit Diamonds Painting Accessories Stamping Tools 5d Colored Duct Tapeブランド：EXCEART商品サイズ：12.5X11.2cm高さ：7 cm横幅：13 cm奥行：14 cm重量：2500 g商品番号：C7NXEX574PK04365CUQT3L2色：Red素材：