『センターポイント 3WAYビジネス(キャリーオン式) 2CP1891W3 2CP1891W3NV ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 12分に出品され03月19日 05時 12分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

センターポイント 3WAYビジネス(キャリーオン式) 2CP1891W3 2CP1891W3NV ネイビー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 34.80 cm

奥行 : 47.60 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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