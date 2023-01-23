『ビィナチュラル ルート ポーク 中粒 4.4kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 15時 07分に出品され04月03日 15時 07分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビィナチュラル ルート ポーク 中粒 4.4kg



【商品説明】

・原材料 肉類（豚、カンガルー＊）、全粒ライムギ、全粒たかきび（ソルガム）、パン酵母＊、キャノーラ油（NON-GMO）、アルファルファ（NON-GMO）、蔗糖、モンモリロナイト、亜麻仁油、アップルファイバー、チコリー根（フラクトオリゴ糖）、L-スレオニン、サーモンオイル、オオバコ繊維、ユッカ抽出物、パン酵母抽出物（βグルカン源）、DL-メチオニン、タウリン、L-トリプトファン、アボカドオイル、酸化防止剤（ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物）、ビタミン類（A、D、B1、B2、B3、パントテン酸、B6、葉酸、B12、E）、ミネラル類（塩化ナトリウム、第二リン酸カルシウム、塩化カリウム、炭酸カルシウム、硫酸銅、ヨウ化カリウム、硫酸第一鉄、酸化マンガン、硫酸亜鉛、セレン） ＊酵素で加水分



【サイズ】

高さ : 14.30 cm

横幅 : 32.29 cm

奥行 : 40.40 cm

重量 : 4.51 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。