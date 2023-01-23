『パナソニック(Panasonic) ポーチライト 壁直付型 電球色・拡散・防雨型・明るさセンサ付・段調光省エネ型 40形 オフブラック LGWC803【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 09時 48分に出品され04月11日 09時 48分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【ご購入後の当店からの連絡はご登録のメールアドレスに通知いたします。必ずご確認ください】

光源:LED(電球色タイプ) 色温度:2700K 光源寿命40000時間(光束維持率70%)

寸法:幅:144mm 高:150mm 出しろ:123mm

質量:0.9kg