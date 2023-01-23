『Owntop ウェットスーツ フルスーツ メンズ 3mm ストレッチ ネオプレン素材 日焼け止め UVカット 保温 ワンピース ダイビング【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 20時 22分に出品され03月15日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Owntop」より引用"



【商品名】

Owntop ウェットスーツ フルスーツ メンズ 3mm ストレッチ ネオプレン素材 日焼け止め UVカット 保温 ワンピース ダイビング



【商品説明】

・?【優れた素材】3mmの伸縮性ネオプレン素材は、マリンスポーツに必要な保温性とUVカットを提供します。ナイロンの表面は耐摩耗性があり、肌にやさしいです

・?【多用途】この3mmフルダイブスーツは、ダイビング、??サーフィン、川遊び、釣り、水泳、シュノーケリング、スキューバ、カヌー、カヤックなどのウォータースポーツに適しています

・?【日焼け止め・ケガ防止】フルタイプのデザインと高品質の素材がUPF50+の日焼け止めを提供し、クラゲやサンゴ礁からの傷を防ぐこともできます



【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 22.90 cm

奥行 : 38.90 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。