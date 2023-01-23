『Tsumenafuyu 脱毛器 99万照射 IPL光脱毛器 メンズ レディース 全身 5段階調節 8週間脱毛済み 無痛 光エステ 手動/自動【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 49分に出品され03月20日 13時 49分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Tsumenafuyu 脱毛器 99万照射 IPL光脱毛器 メンズ レディース 全身 5段階調節 8週間脱毛済み 無痛 光エステ 手動/自動



【商品説明】

・【IPL技術光脱毛技術搭載】本製品はIPL(インテンス?パルス?ライト)という特殊な波長の光をお肌に照射します。IPLは皮膚へのダメージが少なく、ケアした当日にお化粧をしたり、顔を洗ったりすることができます。IPL脱毛（インテンス?パルス?ライト/Intense Pulsed Light)とは毛に含まれる黒いメラニン色素に反応して、毛根にダメージを与える脱毛方法。脱毛サロンや美容外科でも採用されて、安全な技術です。スキン機能も備えており、ムダ毛ケアの同時に肌色を明るくし、肌を引き締めます。

・【セット内容】本体+アダプター*1+メガネ*1+シェーバー*1+日本語取扱説明書。検品には万全を期しており



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。