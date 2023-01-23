『軽くて移動ラクラク ファイバークレイ 植木鉢 ステップボックス STF9005 (32cm) Dブラウン色 アンティークテラコッタ風 園芸【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 02時 12分に出品され04月27日 02時 12分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
軽くて移動ラクラク ファイバークレイ 植木鉢 ステップボックス STF9005 (32cm) Dブラウン色 アンティークテラコッタ風 園芸
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7949
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落札価格7951円
251 入札履歴
終了
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