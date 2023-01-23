『LITSTA コンビカラー 名刺入れ 幅広マチ たっぷり イタリアンレザー 黒 BLACK (pueblo)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 08時 11分に出品され04月13日 08時 11分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LITSTA コンビカラー 名刺入れ 幅広マチ たっぷり イタリアンレザー 黒 BLACK (pueblo)



【商品説明】

・Coin Walletとお揃いの素材を使い、サイズも同じなのでコーディネートするのもおすすめです。LITSTAのロゴ入り専用化粧箱入れてお届け致します。

・【仕様】大きさ：縦 約70mm × 横 約110mm × 厚さ 約20mm。重量：約45g。ポケット数：メインポケット×1、サブポケット×2、背面ポケット×1 。素



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 12.30 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品販売の場合についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。

商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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