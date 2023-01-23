『サンフラワーラタン ハート型ラタンバスケット トイレットペーパーケース fiore GK901WW【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 07時 05分に出品され04月23日 07時 05分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンフラワーラタン ハート型ラタンバスケット トイレットペーパーケース fiore GK901WW



【商品説明】

・サイズ:幅31×奥行き31×高さ26(cm)

・塗装:ラッカー塗装

・本体重量:約0.6kg

・生産国:インドネシア

・素材・材質:籐(ラタン)



【サイズ】

高さ : 27.60 cm

横幅 : 32.80 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。