『国内正規品DJI Osmo Pocket 延長ロッド CP.OS.00000003.01【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 09時 58分に出品され03月11日 09時 58分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国内正規品DJI Osmo Pocket 延長ロッド CP.OS.00000003.01
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 5.90 cm
奥行 : 25.40 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7951円
357 入札履歴
終了
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