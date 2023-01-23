『SALE ラウドマウス レディース 裏蓄熱 軽量 ニット スカート Black ブラック 772360(998) 防寒 日本規格 2WF2 スコート ボトムス Loudmouth ゴルフウェア【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 12時 34分に出品され04月16日 12時 34分に終了予定です。即決価格は7,950円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
編みで表現された千鳥格子のデザインと「LOUDMOUTHロゴ」がポイントの軽量ニットスカート。
裏地は蓄熱素材が使用され、保温性に優れています。
ウエスト部分は、ウエストゴム＆ウエスト紐つきなので穿き心地抜群。
素材
表地：ポリエステル100%
裏地：ポリエステル100%
機能
・蓄熱
特記事項
※生地の裁断の仕方によっては、お届けする商品のデザインが写真のものとは異なる場合があります。
※お使いのコンピュータ環境によっては実際の商品とカラーが異なって見える場合があります。
※当店はラウドマウスゴルフ正規取扱店です。
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落札価格7950円
302 入札履歴
終了
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