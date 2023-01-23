『ブラウン(Braun) ボディグルーマー5 BG5360 男性用ボディグルーマー ワキ 胸 腕 脚 デリケートゾーン ボディシェーバーヘッド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 16時 25分に出品され04月15日 16時 25分に終了予定です。即決価格は7,950円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラウン(Braun) ボディグルーマー5 BG5360 男性用ボディグルーマー ワキ 胸 腕 脚 デリケートゾーン ボディシェーバーヘッド
【商品説明】
・アタッチメントを使って理想の長さに調節、
・ボディに特化した設計。肌への負担を最小限に抑える。
・ボディシェーバーヘッドでより短く毛をカット。
・広範囲の体毛を素早く処理したい方に
・肌保護アタッチメントでデリケートゾーンも安全に。
【サイズ】
高さ : 15.30 cm
横幅 : 18.30 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 1.29 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
＋賞味（消費）期限につきまして＋
商品画像は見本でございます。
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落札価格7950円
747 入札履歴
終了
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