『SHINSEI シンセイ 防風ネット 4mm目 2m×50m 青【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 02時 18分に出品され04月15日 02時 18分に終了予定です。即決価格は7,950円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SHINSEI シンセイ 防風ネット 4mm目 2m×50m 青
【商品説明】
・中国製
・材質:ポリエチレン
【サイズ】
高さ : 19.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 207.00 cm
重量 : 8.37 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
山崎機工 マーブルバーク 高級バークチップ チップサイズM 内容量50L
¥ 7950
超PayPay祭 タカギ BOXYツイスター30m RC330TNB お得な セール
¥ 7949
ヒメイワダレソウポット苗専用防草シート2M×5M（U字留めピン30本と黒丸君30個付）透水性通根シート
¥ 7949
ＳＥ 防草シート １ｍ×１００ｍ 雑草対策 雑草防止 除草シート 草よけシート 耐久年数３年?４年 田んぼ・畑・休耕田・庭・駐車場・ビニール
¥ 7949
TOPINCN 100個/セット 肥料パック 肥料バスケット 盆栽ツール 肥料容器 フタ付 盆栽用 肥料カバーボックス 再利用可能 ポータブ
¥ 7949
建築資材 透明ガラ袋 200枚入り 口紐付き 土木資材 備蓄資材 災害対策 業務用 ゴミ袋 収納袋 収穫袋 廃材 ガレキ 木材 土のう袋
¥ 7949
タカショー(Takasho) 養生ロープ 2mm玉巻(2kg)
¥ 7949
タカショー(Takasho) 養生ロープ 2mm玉巻(2kg)
¥ 7949
黒丸君(4穴ワッシャー+Uピン15cm) 200組入 XBGK015 日本ワイドクロス（直送品）
¥ 7949
シンセイ 遮光ネット 白 40% 1m×50m
¥ 7949
タカショー(Takasho) パワールーバーラティス 600×900&ラティス用足 2個組セット
¥ 7948
4巻 畦波 アゼ波シート 高さ35cm 厚さ0.5mm×20m巻 塩ビ製 シンセイ (畦シート あぜ波シート あぜなみ 畦波板 畦波シート
¥ 7948
(まとめ) ダイオ化成 園芸用ロープ 緑 太さ2mm×長さ100m 261357 1巻 〔×10セット〕 |b04
¥ 7947
あすつく対応 「直送」 オーエスジー（OSG） ［WXLPCEBDR1.5X1.5X62.5］ 超硬エンドミルＷＸＬコーティング（２刃ペンシルネックボールエンド形） 634-
¥ 7946
あすつく対応 「直送」 中川ケミカル（中川ケミカル） ［0050RUNA10］ 蓄光ルーナシート50mm幅×10m 446-6977 ポイント5倍
¥ 7946
豊稔 光山作 安来鋼青紙付 片刃腰鉈165mm ▼399-0249 HT-3516 1丁
¥ 7946
豊稔 光山作安来鋼青紙両刃腰鉈165mm ▼382-4161 HT-3511 1丁
¥ 7946
ガーデンガーデン お庭をエレガントに彩る IBフェンス プレーン オーバル ロータイプ 高さ145cm×幅52cm 2枚セット ブラック ア
¥ 7946
落札価格7950円
219 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！