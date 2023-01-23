『SHINSEI シンセイ 防風ネット 4mm目 2m×50m 青【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 02時 18分に出品され04月15日 02時 18分に終了予定です。即決価格は7,950円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SHINSEI シンセイ 防風ネット 4mm目 2m×50m 青



【商品説明】

・中国製

・材質:ポリエチレン



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 207.00 cm

重量 : 8.37 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。