『アクアシステム クリスティ 3040【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 07時 13分に出品され04月03日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,950円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アクアシステム クリスティ 3040



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国



【サイズ】

高さ : 34.20 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 41.40 cm

重量 : 7.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。