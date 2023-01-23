ビラボン スイムショーツ BILLABONGTRUNKS メンズ LIL S【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ビラボン スイムショーツ BILLABONGTRUNKS メンズ LIL S



【商品説明】

・SIZE:L ウエスト:80cm 股上:29.5cm わたり幅:34.5cm 股下:24.5cm 裾幅:28cm

・SIZE:M ウエスト:75cm 股上:28.5cm わたり幅:33cm 股下:24.5cm 裾幅:27cm

・SIZE:S ウエスト:70cm 股上:28cm わたり幅:32cm 股下:24cm 裾幅:26cm

・SIZE:XL ウエスト:85cm 股上:30cm わたり幅:36cm 股下:25cm 裾幅:29.5cm

・メイン素材: 100% ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。