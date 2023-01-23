『ビラボン スイムショーツ BILLABONGTRUNKS メンズ LIL S【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 12時 47分に出品され03月31日 12時 47分に終了予定です。即決価格は7,950円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビラボン スイムショーツ BILLABONGTRUNKS メンズ LIL S
【商品説明】
・SIZE:L ウエスト:80cm 股上:29.5cm わたり幅:34.5cm 股下:24.5cm 裾幅:28cm
・SIZE:M ウエスト:75cm 股上:28.5cm わたり幅:33cm 股下:24.5cm 裾幅:27cm
・SIZE:S ウエスト:70cm 股上:28cm わたり幅:32cm 股下:24cm 裾幅:26cm
・SIZE:XL ウエスト:85cm 股上:30cm わたり幅:36cm 股下:25cm 裾幅:29.5cm
・メイン素材: 100% ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 1.40 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 38.00 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7950円
704 入札履歴
終了
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