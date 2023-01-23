『30M 麻縄， 5mm ツイスト 麻ロープ キャットタワーの補修 ジュート 麻紐 園芸 梱包 手作り 猫爪とぎ修理などに (茶色)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 13分に出品され03月06日 12時 13分に終了予定です。即決価格は7,950円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
30M 麻縄， 5mm ツイスト 麻ロープ キャットタワーの補修 ジュート 麻紐 園芸 梱包 手作り 猫爪とぎ修理などに (茶色)
【商品説明】
・【エコ麻紐】環境に優しくて非毒性であって分解できる麻を採用して作られた麻ひもは、100％品質合格で再利用も可能です。環境に無害のジュートのロープです。
・【幅広い】長さは30m、この麻紐はインテリアからアートや工芸品の包装、遊具、キャットタワーの爪とぎ用、農園芸 用、荷物梱包、装飾、一般作業まで幅広い用途で使用できます。
・【汎用性】この麻縄は庭の野菜を支える支柱を結んだり、新聞や段ボールなどを束ねたり、ゴミ出しに使うりロープとしても上々です。
・【猫の爪磨き用に】猫ハウス、階段手すり、椅子の足など猫ちゃんが好きなところで使えます。また、キャットタワーの爪とぎ箇所の縄がボロボロになったときに補修用にも適用し
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 10.60 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7950円
846 入札履歴
終了
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