『QUCHITAP（クチタプ） CEBONNERコレクション ハーネス(胴輪) (レッド)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 01時 59分に出品され03月31日 01時 59分に終了予定です。即決価格は7,950円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

QUCHITAP（クチタプ） CEBONNERコレクション ハーネス(胴輪) (レッド)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 14.90 cm

奥行 : 19.90 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。