『カイマン ワニ革×牛革 本革 ラウンドファスナー 長財布 CJN0277ABNSP ツートン仕上げ ブラウン 高級皮革 新品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 22時 21分に出品され04月29日 22時 21分に終了予定です。即決価格は7,950円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カイマン ワニ革×牛革 本革 ラウンドファスナー 長財布 CJN0277ABNSP ツートン仕上げ ブラウン 高級皮革 新品
【商品説明】
・カラー：ブラウン・ツートン
・サイズ：W20×H10×D2.5
・メイン素材: レザー
・内側：札入れ×4、カード入れ×9、オープンポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1
・外側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×1
・留め具の種類: ファスナー
・素材：表側前面：カイマンワニ革、表側裏面：牛革
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7950円
988 入札履歴
終了
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