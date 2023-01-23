『カイマン ワニ革×牛革 本革 ラウンドファスナー 長財布 CJN0277ABNSP ツートン仕上げ ブラウン 高級皮革 新品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 22時 21分に出品され04月29日 22時 21分に終了予定です。即決価格は7,950円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カイマン ワニ革×牛革 本革 ラウンドファスナー 長財布 CJN0277ABNSP ツートン仕上げ ブラウン 高級皮革 新品



【商品説明】

・カラー：ブラウン・ツートン

・サイズ：W20×H10×D2.5

・メイン素材: レザー

・内側：札入れ×4、カード入れ×9、オープンポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1

・外側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×1

・留め具の種類: ファスナー

・素材：表側前面：カイマンワニ革、表側裏面：牛革



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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