『Ni Zmir 脱毛器 冷感脱毛器 IPL光脱毛器 無痛脱毛 光エステ 光美容器 9段階調節 99万回照射 VIO対応 自動/手動照射モード【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 36分に出品され03月15日 14時 36分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ni Zmir 脱毛器 冷感脱毛器 IPL光脱毛器 無痛脱毛 光エステ 光美容器 9段階調節 99万回照射 VIO対応 自動/手動照射モード
【商品説明】
・【9段階調節・家庭用99万発照射】本脱毛器は9段階照射レベルがあります。説明書のカラーチャートを参照に、ご自分の肌色に合う照射レベルで使うのはより快適な脱毛体験を楽しめます。99万照射回数があり、一人での使用なら、40年以上が使用できます。家族や友人と一緒に使用することもでき、家族には1つで十分です。
・【IPL光脱毛器・先端冷感技術】IPL脱毛はIPL光の力を使って効果的にムダ毛ケアをします。本製品はPL(インテンス・パルス・ライト)という特殊な波長の光をお肌に照射します。毛包(ムダ毛の根本)にあるメラニン色素がPL光のエネルギーを吸収し、毛包に効果的に温熱作用を及ぼします。この作用により毛包で
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 20.30 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7949円
362 入札履歴
終了
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