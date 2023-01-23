『アウトドアプロダクツ DAY PACK 4052EXPT GRAPHAITE(GREY)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 12時 28分に出品され03月28日 12時 28分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ DAY PACK 4052EXPT GRAPHAITE(GREY)



【商品説明】

・タテ42cmxヨコ29cmxマチ14cm(外袋含めて17cm）

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: ファスナー

・素材: ナイロン

・耐水

・表地: キャンバス

・重量:390g



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 33.20 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。