『アウトドアプロダクツ DAY PACK 4052EXPT GRAPHAITE(GREY)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 12時 28分に出品され03月28日 12時 28分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ DAY PACK 4052EXPT GRAPHAITE(GREY)
【商品説明】
・タテ42cmxヨコ29cmxマチ14cm(外袋含めて17cm）
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・メイン素材: ナイロン
・留め具の種類: ファスナー
・素材: ナイロン
・耐水
・表地: キャンバス
・重量:390g
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 33.20 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7949円
520 入札履歴
終了
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