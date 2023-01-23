『コクーン インセクトシールド サファリ トラベルブランケット ICMB95【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 07時 28分に出品され04月02日 07時 28分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コクーン インセクトシールド サファリ トラベルブランケット ICMB95
【商品説明】
・サイズ：180×140cm
・重量：320g
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 19.30 cm
重量 : 330.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7949円
875 入札履歴
終了
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