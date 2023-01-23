『Major Craft Corporation バスパラX 2ピース BXS-662L【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 06時 52分に出品され03月27日 06時 52分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「Major Craft(メジャークラフト)」より引用
【商品名】
Major Craft Corporation バスパラX 2ピース BXS-662L
【ブランド】
Major Craft(メジャークラフト)
【商品説明】
・4560350816325
・BXS-662L
・line：4-8lb
・lure：1/32-1/4oz
【商品カテゴリ】
ロッド、釣り竿その他
【サイズ】
高さ : 15.01 cm
横幅 : 15.01 cm
奥行 : 119.99 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7949円
830 入札履歴
終了
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