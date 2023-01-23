『Major Craft Corporation バスパラX 2ピース BXS-662L【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 06時 52分に出品され03月27日 06時 52分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「Major Craft(メジャークラフト)」より引用



【商品名】

Major Craft Corporation バスパラX 2ピース BXS-662L



【ブランド】

Major Craft(メジャークラフト)



【商品説明】

・4560350816325

・BXS-662L

・line：4-8lb

・lure：1/32-1/4oz



【商品カテゴリ】

ロッド、釣り竿その他



【サイズ】

高さ : 15.01 cm

横幅 : 15.01 cm

奥行 : 119.99 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。