『タムロン製 メガピクセル対応バリフォーカルレンズ（f=5?50mm） M13VG550【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 26分に出品され03月15日 16時 26分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タムロン製 メガピクセル対応バリフォーカルレンズ（f=5?50mm） M13VG550



【商品説明】

・f=5～50mm

・タムロン製

・メガピクセルカメラ専用レンズ

・メガピクセルカメラ（ボックスタイプ）専用のバリフォーカルレンズです。

・屋内専用



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 8.70 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。