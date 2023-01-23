『タムロン製 メガピクセル対応バリフォーカルレンズ（f=5?50mm） M13VG550【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 26分に出品され03月15日 16時 26分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タムロン製 メガピクセル対応バリフォーカルレンズ（f=5?50mm） M13VG550
【商品説明】
・f=5～50mm
・タムロン製
・メガピクセルカメラ専用レンズ
・メガピクセルカメラ（ボックスタイプ）専用のバリフォーカルレンズです。
・屋内専用
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 7.20 cm
奥行 : 8.70 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7949円
515 入札履歴
終了
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