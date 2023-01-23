『The Young Scientists Club Top Secret Spy Science Kit Detective Kit 並行輸入【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 14時 37分に出品され03月28日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・Multi 218079

・CONDUCT 10 SECRET MISSIONS: Become a real spy and conduct 10 cool experiments to solve the mystery of the lost gems including deciphering hidden messages with special-colored lenses analyzing fingerprints building a periscope imprinting a key with clay using a decoder wheel and more!

・FOLLOW THE CLUES TO SOLVE THE MYSTERY: Put on your spy hat and grab your magnifying glass?the clues await! This super spy kit lets little investigators see what it’s like to be a real secret