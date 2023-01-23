『握力計ＳＴ３ T1781 体力測定 握力 トレーニング リハビリ トーエイライト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 17時 49分に出品され03月24日 17時 49分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
握力計ＳＴ３ T1781 体力測定 握力 トレーニング リハビリ トーエイライト
【商品説明】
・長さ21.5×幅14.5×厚さ5cm重さ540g測定範囲0～100kg、0.5kg単位スメドレー式本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 24.20 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7949円
884 入札履歴
終了
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