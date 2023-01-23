『ツボ万 ダイヤモンドポリッシャ ニューSAポリッシャSP100 NSA-100SP【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 54分に出品され03月30日 06時 54分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
用途:硬質コンクリートのスピード研削用
【商品説明】
硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。(グリ石の多い難削コンクリートなどに最適)
【商品詳細】
ブランド：ツボ万
商品名：ツボ万 ダイヤモンドポリッシャ ニューSAポリッシャSP100 NSA-100SP
製造元：ツボ万
商品番号：NSA-100SP
【当店からの連絡】
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落札価格7949円
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終了
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