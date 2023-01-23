『Speedo(スピード) ジュニアゴーグル/マスク3個パック UVカット 曇り防止 ラテックスフリー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 17時 11分に出品され03月18日 17時 11分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Speedo(スピード) ジュニアゴーグル/マスク3個パック UVカット 曇り防止 ラテックスフリー



【商品説明】

・ラテックスフリー

・柔らかなネオプレン素材のコンフォートストラップ



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 20.80 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。