『ケディオス(KDIOS) ボディシェーバー Sライン + 専用替え刃セット + 圧縮ボディスポンジ セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 05時 05分に出品され03月21日 05時 05分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ケディオス(KDIOS) ボディシェーバー Sライン + 専用替え刃セット + 圧縮ボディスポンジ セット



【商品説明】

・セット商品：圧縮ボディスポンジ

・内容量：ボディシェーバー本体 + ボディシェーバー専用替え刃

・商品名：ケディオス ボディシェーバー 本体 + 専用替え刃

・材質：ステンレス

・生産国：中国

X01LXFQ9XJ



【サイズ】

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。