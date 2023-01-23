『ブラウン メンズ電気シェーバー シリーズ3 3040s 3枚刃 水洗い/お風呂剃り可 ブルー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 06時 01分に出品され03月16日 06時 01分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品が食品の場合、画像はサンプルになりますので、お届けする商品は賞味期限以内のものとなります。
ご安心くださいませ。
【商品名】
ブラウン メンズ電気シェーバー シリーズ3 3040s 3枚刃 水洗い/お風呂剃り可 ブルー
【商品説明】
・.co.jp 限定シェーバー単体モデル
・サイズ:幅57×奥行48×高さ156mm
・セット内容・付属品:本体、網刃保護キャップ、掃除用ブラシ、専用コード
・原産国:中国
・本体重量:約220g
・電源:本体AC/100-240V
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 15.70 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7949円
762 入札履歴
終了
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