『ビオトープ用 木製枠＋角型タライ フラット 黒（１セット） 沖縄別途送料【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 14時 12分に出品され04月26日 14時 12分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：(株)リーフ Leaf Corp リーフ ビオトープ用 木製枠 角型タライ フラットに対応 Ｗ５３５×Ｌ４４５×Ｈ１６７ｍｍ １個 4589498999899 y23m01 ビオトープ メダカ 金魚 屋外 タライ プラ舟 ガーデニング 淡水魚 化粧板 化粧枠 園芸用品 桶 金魚すくい プラ箱 とろぶね とろ舟 タフブネ 船 ビオ 水生植物 ビオ植物 睡蓮 ハス スイレン 蓮 池 アクアリウム アクアリウム用品 水辺植物 目高 めだか鉢 飼育容器 飼育鉢 20230121 NT 2023zenki pus2303leaf07 pus2304leaf09 igsproduct
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落札価格7949円
350 入札履歴
終了
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