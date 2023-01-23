『addi Crochet Hook Cap and Handle Steel 5 inch (13cm) Size US 14 (0.75mm) 並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 27分に出品され03月31日 14時 27分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名addi Crochet Hook Cap and Handle Steel 5 inch (13cm) Size US 14 (0.75mm)ブランド：Addi Knitting Needles & Crochet Hooks商品サイズ：0.75mm高さ：0.8 cm横幅：3.8 cm奥行：23.5 cm重量：4196 g商品番号：色：素材：Alloy Steel
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落札価格7949円
558 入札履歴
終了
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