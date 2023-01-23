『ドーナツ リュック D010 オールネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 22時 58分に出品され04月16日 22時 58分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドーナツ リュック D010 オールネイビー



【商品説明】

・PC収納可

・タテ36cmxヨコ25cmxマチ12cm

・ポケットの数:10(外側3/内側7)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・持ち手の全長:25cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン

・重量:650g



【サイズ】

高さ : 7.37 cm

横幅 : 35.56 cm

奥行 : 48.77 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ドーナツ

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D010

オールネイビー