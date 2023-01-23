『Nobsound M1 PLUS Mini Bluetooth 5.0 デジタルアンプ COAX / OPT パワーアンプ USB ミュージ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 06時 58分に出品され03月07日 06時 58分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nobsound M1 PLUS Mini Bluetooth 5.0 デジタルアンプ COAX / OPT パワーアンプ USB ミュージ
【商品説明】
・【実用機能と使いやすさ】リモコン付きのデザインで、離れた場所からでもすべての設定が可能です。詳細な入力信号インジケーターは、現在の動作状態を示すことができ、24V / 4.5A電源アダプター、フルメタルケースのコンパクトなデザインが付属し、自宅やオフィスの狭いスペースでもオーディオファンにHiFiサウンドを提供できます。
・【強力な出力とトーンコントロール】TPA3221チップを採用し、最大出力は最大100W×2（4Ω）で、ほとんどのブックシェルフ/コンピューター/デスクトップスピーカーを簡単に駆動できます。高音域/中音域/低音域のコントロールにより、自分の好みのサウンドスタイルを簡単に調整できま
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 22.60 cm
奥行 : 29.40 cm
重量 : 1.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7949円
837 入札履歴
終了
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