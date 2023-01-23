Nobsound M1 PLUS Mini Bluetooth 5.0 デジタルアンプ COAX / OPT パワーアンプ USB ミュージ【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Nobsound M1 PLUS Mini Bluetooth 5.0 デジタルアンプ COAX / OPT パワーアンプ USB ミュージ



【商品説明】

・【実用機能と使いやすさ】リモコン付きのデザインで、離れた場所からでもすべての設定が可能です。詳細な入力信号インジケーターは、現在の動作状態を示すことができ、24V / 4.5A電源アダプター、フルメタルケースのコンパクトなデザインが付属し、自宅やオフィスの狭いスペースでもオーディオファンにHiFiサウンドを提供できます。

・【強力な出力とトーンコントロール】TPA3221チップを採用し、最大出力は最大100W×2（4Ω）で、ほとんどのブックシェルフ/コンピューター/デスクトップスピーカーを簡単に駆動できます。高音域/中音域/低音域のコントロールにより、自分の好みのサウンドスタイルを簡単に調整できま



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 22.60 cm

奥行 : 29.40 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。