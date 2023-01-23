『単結晶銅 Sennheiser ゼンハイザー HD800 HD800s HD820 対応アップグレード・ケーブルプラグ 4.4mm 5極 バ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 14時 34分に出品され03月12日 14時 34分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

単結晶銅 Sennheiser ゼンハイザー HD800 HD800s HD820 対応アップグレード・ケーブルプラグ 4.4mm 5極 バ



【商品説明】

・ケーブル:単結晶銅 高純度99.9999% 銀メッキ

・ケーブル長:120cm /ハンダ:WBT無鉛銀ハンダ使用

・プラグ:4.4mm L型プラグ 金メッキ / イヤフォン側プラグ:金メッキピン

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対応機種:Sennheiser ゼンハイザー HD800 HD800s HD820 Dharma D1000



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 12.00 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。