『土の入れ替え不要！１００％植物性有機【土壌改良材ヴァラリス・バイオポスト】:1.5kg×３袋セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 20時 35分に出品され04月07日 20時 35分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ロックウールベッド(45J) x 10本
¥ 7932
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¥ 7932
土の入れ替え不要１００％植物性有機土壌改良材ヴァラリス・バイオポスト:1.5kg×３袋セット
¥ 7930
土の入れ替え不要１００％植物性有機土壌改良材ヴァラリス・バイオポスト:1.5kg×３袋セット
¥ 7930
バロネス 芝生の目土・床土10kg入り（16リットルサイズ）×3袋セット
¥ 7930
花ごころ さぼてん多肉植物の土12L×2袋
¥ 7925
土の入れ替え不要１００％植物性有機土壌改良材ヴァラリス・バイオポスト:1.5kg×３袋セット
¥ 7922
繰り返し使える! ネット入り鉢底石(0.5L×6個) ×16袋セット
¥ 7917
ジャパン蘭土 ニュージー産圧縮水苔ＡＡ 1kg
¥ 7914
桐生砂 約１4L／9袋セット
¥ 7910
HB-101 原液 500cc フローラ 天然植物活力液 安全 無害 天然原料 減農薬栽培 有機栽培 土壌作り 天然由来成分
¥ 7910
プロトリーフ 観音竹・棕櫚竹の土 5L ×10袋 / 安全安心の国内メーカー直送便
¥ 7910
プロトリーフ 山野草の土 5L ×10袋 / 安全安心の国内メーカー直送便
¥ 7910
プロトリーフ クンシランの土 5L ×10袋 / 安全安心の国内メーカー直送便
¥ 7910
プロトリーフ 洋ランの土 5L ×10袋 / 安全安心の国内メーカー直送便
¥ 7910
ジャパン蘭土 ニュージー産圧縮水苔ＡＡ 1kg
¥ 7902
土の入れ替え不要１００％植物性有機土壌改良材ヴァラリス・バイオポスト:1.5kg×３袋セット
¥ 7901
川合肥料 微生物資材 ブラドミンPSB(液状) 20リットル
¥ 7900
落札価格7949円
148 入札履歴
終了
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