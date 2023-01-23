『鉄道コレクション 鉄コレ 神戸電鉄1000系 1072・1062+1119編成 5両セット ジオラマ用品 322788【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 08分に出品され03月26日 11時 08分に終了予定です。即決価格は7,948円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7948円
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