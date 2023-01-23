『Philips Norelco (フィリップスノレルコ) OneBlade Pro (ワンブレードプロ) ハイブリッド電気シェーバー&【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 12時 07分に出品され04月03日 12時 07分に終了予定です。即決価格は7,948円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Philips Norelco (フィリップスノレルコ) OneBlade Pro (ワンブレードプロ) ハイブリッド電気シェーバー&



【商品説明】

・OneBlade Proは、0.5～9mmの12段階の長さに設定できる万能なトリミングコームを備えており、お望みの長さに均一にトリムできます。

・OneBladeは従来のかみそりほど密接して剃らないため、肌へのダメージがありません。 どんな長さの毛も簡単に削れます。

・あらゆる長さの毛をトリミングしたり、短く切ったり、髭剃りをしたりすることができる、充電式のOneBlade Pro。

・商品内容： 刃1個、LEDディスプレイ付きハンドル1個、長さを12段階に調節できるコーム1個、電源コード、保護キャップ。

・耐水性でお手洗いが簡単です。蛇口の水で洗い流すだけです。 濡れた状態でも乾い



【サイズ】

高さ : 8.51 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 19.71 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。