あんさんぶるスターズes2 7周年 コスプレ衣装 日々樹渉 氷鷹北斗 朔間凛月 Basic＆Music HEADS編 ユニット制服 長袖 戦闘服 変装 COS全セット【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

構成:上着、Tシャツ、ズボン、腰飾り、ネックレス、?飾り、チームマーク(注文備考名前送チームマーク)

材質：高級ポリエステル等生地で製作しました。

大人気コスプレ衣装、原作に忠実なディテール。商品サイズは品名に記載しております。詳しいデータは下記のテーブルサイズをご参考お願いします。他のサイズをご購入希望の場合は、性別とサイズを変更で再検索し、ご購入お願いします。

仕上がりの品質には自信がありますが、手作業にて作業しておりますので多少の染みなどある場合がございます。常識の範囲内の些細な汚れ等はご容赦ください。納期設定は多少の諸事情を配慮し長めにしております。ご使用日をご連絡頂ければ、可能な限り日程詰めも相談可能です。

当店は基本的にご注文確認後24時間以内と商品出荷後にメッセージを送信させて頂きます。ご登録頂いたEメールは受信できるようにご調整お願いします。未受信の場合は、こちらまでお問い合わせてください。