『ビアンキ ボディバッグ B5対応 大容量 大きめ キャメル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 19分に出品され03月22日 04時 19分に終了予定です。即決価格は7,948円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビアンキ ボディバッグ B5対応 大容量 大きめ キャメル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 34.80 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7948円
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終了
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