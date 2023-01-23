『ビアンキ ボディバッグ B5対応 大容量 大きめ キャメル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 19分に出品され03月22日 04時 19分に終了予定です。即決価格は7,948円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビアンキ ボディバッグ B5対応 大容量 大きめ キャメル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ビアンキ

ボディバッグ

B5対応

大容量

大きめ

キャメル