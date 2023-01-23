『ゼンスイ マイクロン+マイクロUV LEDセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 22時 04分に出品され03月27日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,948円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゼンスイ マイクロン+マイクロUV LEDセット



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :8×8.1×9.5cm

・本体重量:0.26kg