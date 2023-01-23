『Hlanesav ダイニング アウトドア テーブル 折りたたみ 作業台 作業テーブル 作業デスク ローテーブル 幅122cm 高さ4段階調整【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 02時 01分に出品され04月15日 02時 01分に終了予定です。即決価格は7,948円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hlanesav ダイニング アウトドア テーブル 折りたたみ 作業台 作業テーブル 作業デスク ローテーブル 幅122cm 高さ4段階調整
【商品説明】
・【アウトドアの必須品，多用途】１台有ると便利な折りたたみ式の作業テーブル! 日曜大工や園芸の作業台に！ 農作業や内職の作業台に！キャンプやバーベキューのアウトドアテーブルに！ もちろん室内でも使えます。天板を折りたたみ、その中にすべてのパーツを収納できるタイプです。比較的大きなパーツで構成されているため、安定性は抜群。最も一般的な高さ調整可能なテーブルです。
・【折り畳み式とロック】折り畳み式のデザイン、サイドロック、ハンドルにより、使用していないときでも持ち運びやクローゼットに簡単に保管できます。屋外でのアウトドアにも最適で、折りたためば車の後部座席やトランクにも収納できます。
・【簡単組み立て
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 66.00 cm
奥行 : 72.00 cm
重量 : 8.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7948円
973 入札履歴
終了
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