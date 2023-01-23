Hlanesav ダイニング アウトドア テーブル 折りたたみ 作業台 作業テーブル 作業デスク ローテーブル 幅122cm 高さ4段階調整【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Hlanesav ダイニング アウトドア テーブル 折りたたみ 作業台 作業テーブル 作業デスク ローテーブル 幅122cm 高さ4段階調整



【商品説明】

・【アウトドアの必須品，多用途】１台有ると便利な折りたたみ式の作業テーブル! 日曜大工や園芸の作業台に！ 農作業や内職の作業台に！キャンプやバーベキューのアウトドアテーブルに！ もちろん室内でも使えます。天板を折りたたみ、その中にすべてのパーツを収納できるタイプです。比較的大きなパーツで構成されているため、安定性は抜群。最も一般的な高さ調整可能なテーブルです。

・【折り畳み式とロック】折り畳み式のデザイン、サイドロック、ハンドルにより、使用していないときでも持ち運びやクローゼットに簡単に保管できます。屋外でのアウトドアにも最適で、折りたためば車の後部座席やトランクにも収納できます。

・【簡単組み立て



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 66.00 cm

奥行 : 72.00 cm

重量 : 8.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。