『トミカリミテッドヴィンテージ ネオ 1/64 LV-N194a ニッサン スカイライン 4ドアスポーツセダン GTS25 タイプX・G グレ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 10時 53分に出品され03月15日 10時 53分に終了予定です。即決価格は7,948円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トミカリミテッドヴィンテージ ネオ 1/64 LV-N194a ニッサン スカイライン 4ドアスポーツセダン GTS25 タイプX・G グレ



【商品説明】

・Back to the 80-90s← I Love You SKYLINE」.R32型4ドア (後期型)の製品化!

・魅力満載、平成初頭の名車たち! 前期/ 後期をつくり分け可能な設計! 32はGT-R だけじゃない、4ドアのモデル化!



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 4.20 cm

奥行 : 8.00 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ トミカリミテッドヴィンテージ

ネオ

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