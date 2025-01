トミカリミテッドヴィンテージ ネオ 1/64 LV-N194a ニッサン スカイライン 4ドアスポーツセダン GTS25 タイプX・G グレ【2024年最新】

商品情報

【商品名】

トミカリミテッドヴィンテージ ネオ 1/64 LV-N194a ニッサン スカイライン 4ドアスポーツセダン GTS25 タイプX・G グレ



【商品説明】

・Back to the 80-90s← I Love You SKYLINE」.R32型4ドア (後期型)の製品化!

・魅力満載、平成初頭の名車たち! 前期/ 後期をつくり分け可能な設計! 32はGT-R だけじゃない、4ドアのモデル化!



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 4.20 cm

奥行 : 8.00 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。