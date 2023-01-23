『バック紙 背景紙 新生児写真 マタニティフォト 写真撮影背景 妊婦 ベビー ニューボーンフォト 撮影小道具 フォトスタジオ 壁紙 花 フラワ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 15時 07分に出品され04月17日 15時 07分に終了予定です。即決価格は7,948円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バック紙 背景紙 新生児写真 マタニティフォト 写真撮影背景 妊婦 ベビー ニューボーンフォト 撮影小道具 フォトスタジオ 壁紙 花 フラワ



【商品説明】

・カラー：Type-1

・サイズ：ポリエステル300x300cm

・バリエーションに富んだ背景は、被写体を引き立たせます！

・様々な撮影に幅広くご利用いただけます。

・記念写真に欠かせない、素敵な背景ウォールシート。



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 30.90 cm

奥行 : 38.79 cm

重量 : 1.35 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。