『浮き輪 フロート 浮輪 巨大 大型 大人 子供 大きい エアーマット フルーツ レモン マリンスポーツ 親子 水遊び 海 ビーチ リゾート プール 乗り物 夏休み【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 20時 26分に出品され05月05日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,948円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【製品仕様】

空気が入れやすく、使用中に空気が抜けにくい空気入れ穴を採用しております。



サイズ：140*20cm



材質：PVC







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