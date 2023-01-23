『浮き輪 フロート 浮輪 巨大 大型 大人 子供 大きい エアーマット フルーツ レモン マリンスポーツ 親子 水遊び 海 ビーチ リゾート プール 乗り物 夏休み【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 20時 26分に出品され05月05日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,948円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【製品仕様】
空気が入れやすく、使用中に空気が抜けにくい空気入れ穴を採用しております。
サイズ：140*20cm
材質：PVC
至急ご利用頂く場合は事前にメールでご連絡お願いします。
返品、交換は原則としてお受けしておりません。
初期不良の場合、未使用の商品のみ到着日から７日以内にご連絡頂ければご返金、交換対応させて頂きます。
PC環境 光の具合により色 質感のイメージが画像と若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。
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落札価格7948円
800 入札履歴
終了
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