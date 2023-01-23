『GOHHME 冷却タオル 冷却グズ04 TowelTouch Cooling Towel for Neck Cooling Tow 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 01時 34分に出品され04月09日 01時 34分に終了予定です。即決価格は7,947円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: GOHHME 冷却タオル 冷却グズ04 TowelTouch Cooling Towel for Neck Cooling Towel 4 Pack， (40"x 12") Soft Breathable Cooling Towels for Hot Weather， Athletes， Yoga， Gym， Workout， Sports， Camping， Microfiber Ice Cool Chilly Towel
ブランド: GOHHME
商品サイズ: 40" x 12"
高さ: 27cm
横幅: 14cm
奥行: 5cm
重量: 272g
商品番号:
色: Lake Blue/Pink/Gray/Green
素材: Microfiber
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落札価格7947円
674 入札履歴
終了
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