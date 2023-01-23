『レジスタンスバンド エクササイズワークアウトバンド 男女兼用 ブーティ用ストレッチバンド5セット Resistance Bands 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 01時 11分に出品され05月05日 01時 11分に終了予定です。即決価格は7,947円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: レジスタンスバンド エクササイズワークアウトバンド 男女兼用 ブーティ用ストレッチバンド5セット Resistance Bands， Exercise Workout Bands for Women and Men， 5 Set of Stretch Bands for Booty Legs

ブランド: Renoj

高さ: 20cm

横幅: 15cm

奥行: 2cm

重量: 181g

商品番号:

色: Purples

素材: Natural Rubber