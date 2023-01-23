『エステティシャン用フェイシャルスポンジ 60個 圧縮フェイススポンジ ナチュラルクリーニングスポンジ 顔掃除 メイク落とし 60 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 20時 26分に出品され04月28日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,947円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: エステティシャン用フェイシャルスポンジ 60個 圧縮フェイススポンジ ナチュラルクリーニングスポンジ 顔掃除 メイク落とし 60 Count Facial Sponges for Estheticians Compressed Face Sponge Natural Cleaning Sponge for Facial Cleaning， Makeup Removal

ブランド: Boao

商品サイズ: 60 Count (Pack of 1)

高さ: 14cm

横幅: 14cm

奥行: 2cm

重量: 40g

商品番号: Boao-Cleaning Sponge-P441

色: White

素材: Wood，Sponge