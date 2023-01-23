『SteelBee レーザーセーバー | 錆防止カミソリカバー | ブレード寿命エクステンダー | トラベルカートリッジプロテクター 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 16時 23分に出品され03月31日 16時 23分に終了予定です。即決価格は7,947円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: SteelBee レーザーセーバー | 錆防止カミソリカバー | ブレード寿命エクステンダー | トラベルカートリッジプロテクター | 腐食防止アタッチメント SteelBee Razor Saver | Anti-Rust Razor Cover | Blade Life-Extender | Travel Cartridge Protector | Corrosion-Preventing Attachment
ブランド: SteelBee
商品サイズ: 1 Count (Pack of 1)
高さ: 13cm
横幅: 12cm
奥行: 2cm
重量: 13g
商品番号:
色: Gray
素材: Silicone
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落札価格7947円
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終了
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