『Niche シートバッグ 容量可変(20-30L) ブラック/カーボン 簡易防水 取付バンド収納式 NMO-2215【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 22時 54分に出品され04月03日 22時 54分に終了予定です。即決価格は7,947円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Niche シートバッグ 容量可変(20-30L) ブラック/カーボン 簡易防水 取付バンド収納式 NMO-2215



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 1.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

バイク用バッグ タグ Niche

シートバッグ

容量可変(20-30L)

ブラック/カーボン

簡易防水

取付バンド収納式

NMO-2215