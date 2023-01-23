『Niche シートバッグ 容量可変(20-30L) ブラック/カーボン 簡易防水 取付バンド収納式 NMO-2215【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 22時 54分に出品され04月03日 22時 54分に終了予定です。即決価格は7,947円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Niche シートバッグ 容量可変(20-30L) ブラック/カーボン 簡易防水 取付バンド収納式 NMO-2215
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 29.60 cm
奥行 : 36.60 cm
重量 : 1.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7947円
993 入札履歴
終了
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